Clubes ingleses acaparan las semifinales de la Europa League

Dos clubes ingleses, un español y alemán disputarán las semifinales de la Europa League. El Arsenal se medirá con el Valencia, mientras que el Chelsea se jugará el pase a la final con el Eintracht Frankfurt.

Los Gunners acudieron al Estadio San Paolo con la ventaja en el marcador global y con un gol de Alexandre Lacazette doblegaron al Napoli, que no pudo reaccionar pese a jugar en su casa.

Chelsea cumplió el objetivo ante el Slavia Praga aunque en el segundo tiempo sufrió el equipo y sus aficionados ya que de ir ganando 4-1, terminaron 4-3.

Valencia fue quien tuvo la eliminatoria más sencilla, ante el Villarreal. Los naranjeros se impusieron 2-0 en el Estadio Mestalla y con esto redondearon la victoria que consiguieron la semana pasada en casa del Submarino amarillo.

Por último, la serie entre el Eintracht Frankfurt y el Benfica de Portugal fue la más cerrada de los cuartos de final. En la ida los portugueses se impusieron 4-2, pero en la vuelta de la los alemanes vencieron 2-0 y por los goles de visitantes clasificaron a la siguiente ronda.

Las semifinales de la Europa League se disputarán el 1 y 9 de mayo.

