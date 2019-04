Plantel de Chivas recibe “jalón de orejas” de su directiva

El caso de tres futbolistas de Chivas captados en un lugar que la institución considera inadecuado saltó a la luz pública. Hasta ahora, no hay multa para los involucrados, pues la salida fue por la tarde y no se encontraban en estado inconveniente. Sin embargo, sí hubo un “jalón de orejas” para recomendar al plantel no exponerse.

Raúl Gudiño, portero de Chivas, reveló que Mariano Varela, director deportivo, habló con ellos el miércoles, luego de que tres de sus compañeros se vieran envueltos en un nuevo tema extra cancha. En esa charla se le solicitó a los jugadores cuidarse más al momento de salir a la calle y, sobre todo, elegir mejor a dónde van.

“Sí nos lo pidió (cuidarse), pero nosotros somos responsables, somos profesionales, sabemos qué está bien y qué está mal. También somos personas, tenemos ese derecho de salir con la familia porque a final de cuentas ellos son los menos responsables de la situación que se vive en el club. Pero como todo, debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo y tomar esa responsabilidad”, explicó Gudiño este jueves.

“A final de cuentas, nosotros aparte de futbolistas, somos personas. Tenemos una vida que es al mismo tiempo bonita y difícil, pero nos metimos porque nos gusta. Debemos aprender a vivir con eso, ahorita los tiempos no son buenos para ciertas casas. Ya vendrán tiempos mejores donde uno puede tener mayor libertad, eso lo tomas con la responsabilidad y el profesionalismo que cada uno tiene”, agregó el portero.

“Ayer lo comentó Mariano, creo que fue un tema cerrado. Lo que me incumbe es el equipo, Mariano aclaró la situación y ellos sabrán como directivos lo que sigue. Nosotros estamos unidos, estamos propensos a todo eso, pudo ser hasta una comida, un bautizo, cosas que son totalmente normales. No nos afecta en nada, estamos enfocados en el partido y como equipo muy unidos”, sentenció Raúl Gudiño.

Se acerca el final de torneo y vendrá el tiempo de evaluaciones. Algunos futbolistas vivirán sus últimos partidos con la camiseta de Chivas. La directiva les dejó claro que para decidir quiénes se quedan y quiénes se van, será tomado en cuenta tanto lo que hacen en el campo, como el comportamiento fuera de él.

“Como él (Mariano Varela) lo comentó, así como lo dijo es la responsabilidad para todos, los que llevamos más tiempo, los más grandes, los más jóvenes, eso genera una competencia de querer ganar un lugar en la institución. Cada día nos están evaluando, eso nos ayuda a exigirnos mas todavía y saber que nadie esta seguro”, concluyó Raúl Gudiño.