'Quiero ganar una medalla olímpica para México': Roxrite

Omar Delgado Macías, mejor conocido en el mundo del breakdance como RoxRite es un reconocido b-boy mexicano que destaca en lo más alto de este deporte.

— Es importante para la comunidad, porque va a ser reconocido a otro nivel. Ya se ha aceptado muy bien en muchas formas, pero socialmente todavía no es reconocido porque todavía es algo que la gente no apoya al cien por ciento porque no ven –en algunos países– algún futuro en el baile; pero si puedes ganar una medalla de oro va a ser increíble, porque ahí es donde la gente se va a interesar y ayudará a conectar con más gente con la que normalmente no podemos conectar.

¿Cómo nació tu gusto por el breakdance?

— Nací en Guadalajara; me moví a Estados Unidos en el 88. Llegando allá, la música de hip-hop me envolvió. Yo nunca había escuchado esa música en México, cuando llegué allá mi hermano siempre escuchaba hip-hop y esa fue mi introducción a esta cultura. Ya como en el 94-95 fui a un baile de la escuela y se abrió un círculo y unos muchachos que conocía empezaron a bailar y yo no sabía qué era lo que bailaban, pero desde que los miré fue algo diferente; me inspiré.

¿Qué aportaron tus raíces mexicanas al breakdance?

— Siempre he pensado que somos como un peleador, tenemos que hacer cosas posibles que a veces parecen imposibles, entonces esa mentalidad de ser inmigrante y traer ese pensamiento de aquí para allá y usarlo para el baile me ayudó mucho, porque llevo 24 años bailando y ganando torneos y peleando para seguir adelante en esta cultura. Respecto a la música, me gusta, cuando se bailan con beats latinos me inspiro mucho, porque mi familia siempre bailaba cumbias y música mexicana, es algo que tiene un sonido diferente y entender ese baile –en comparación con lo que bailo– me ayuda a conectar diferente.

¿Te ves ganando una medalla olímpica para México?

— Ganar una medalla olímpica para México sería un honor, un sueño hecho realidad, porque siempre viajo con pasaporte mexicano, en Estados Unidos sólo soy residente.

Eres el primer b-boy en el mundo en ganar 100 títulos.

— He competido profesionalmente 20 años y me tomó 19 llegar a 100 torneos; es algo increíble porque yo mismo inventé esa idea de ganar 100 torneos, antes de eso nadie seguía sus récords y creo que es algo importante para representar al mundo. Es algo único, crea una base en este arte, en este baile. Fue algo duro para hacer, porque tantos años de competencia no son tan fáciles.

