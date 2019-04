Miguel Herrera es investigado tras polémicas declaraciones contra Arturo Brizio

Luego de las polémicas declaraciones hechas por el técnico del América, Miguel Herrera, en las que arremetió en contra del arbitraje tras el partido ante Toluca, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informó que abrió una investigación en contra del estratega americanista.

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, abrió un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas en la zona de prensa por el Director Técnico del Club America, Sr. Miguel Ernesto Herrera Aguirre, al termino del partido disputado el pasado 21 de Abril de 2019”, se puede leer en el comunicado.

Tras la derrota ante Toluca, ‘El Piojo’ se mostró molesto por las decisiones efectuadas por Luis Enrique Santander, quien fue el encargado del arbitraje durante el encuentro de la jornada 15, además, arremetió contra el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio.

“Que Brizio se calle y que se pongan a trabajar, no a decir lo qué pasa con América. Si él sale primero a hablar, que se aguante y quien se lleva se aguanta y que no salga la comisión a decirme que no hable, porque él habló primero”, fueron las palabras de Herrera.

