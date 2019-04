Raúl Jiménez dentro de los 25 mejores jugadores de la Premier League

El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, fue ubicado en el lugar 21 en la lista de los 50 mejores jugadores de la Premier League que publica la revista inglesa “Four Four Two”.

El top 5 de dicha lista es encabezado por Virgil Van Dijk del Liverpool, en segundo lugar está Bernardo Silva seguido por Raheem Sterleing del Manchester City, Eden Hazard del Chelsea ocupa la cuarta plaza mientras que Sadio Mané está en el quinto lugar.

Sergio Agüero (Manchester City), Mohamed Sarah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) Aymeric Laporte (Manchester City) y Andrew Robertson ocupan las plazas del 6 lal 10 en la lista, respectivamente.

RANKED! The 5️⃣0️⃣ best players in the Premier League this season

➡️ https://t.co/v9tcNGyW7q pic.twitter.com/OpvutoR4vB

— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) April 22, 2019