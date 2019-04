PAOK es campeón de Grecia gracias a polémico magnate ruso

Decenas de miles de aficionados en la segunda ciudad más grande de Grecia festejaron hasta bien entrada la mañana del lunes, luego que el PAOK de Salónica se convirtió en el primer club no ateniense que haya conquistado la liga en más de tres décadas.

Los hinchas protagonizaron enfebrecidas escenas de celebración. Se aglomeraron en la avenida costera, muchos portando bengalas rojas, para atestiguar el paso del equipo campeón, en un autobús de dos pisos y descubierto, tras la paliza por 5-0 sobre Levadiakos, que aseguró la corona. El club no ha perdido un solo encuentro de la campaña.

PAOK wrapped up the Greek title tonight, 34 years after their last. Thessaloniki is on fire.pic.twitter.com/542j1bc3GE

— The Blizzard (@blzzrd) April 21, 2019