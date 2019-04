'Macías tuvo que irse para hacerse hombre': Tomás Boy

El próximo sábado se enfrentan Chivas y León en el Estadio Akron, en un partido que tendrá un ingrediente especial. El joven delantero José Juan Macías salió de mala forma del Rebaño Sagrado y hoy triunfa como goleador de los Panzas Verdes. Tomás Boy, ahora técnico del Guadalajara, asegura que el delantero necesitaba salir para demostrar lo que tiene.

“Es importante, este chico tuvo que salir de aquí para enseñar que tiene posibilidades. A veces no todos los jugadores son para todos los equipos, a veces hay que salir. Les doy un ejemplo: hace muchos años, cuando jugaba en Atlético Español, yo vivía muy bien en mi casa y mi madre que era una guerrera me dijo ‘para triunfar en la vida hay que ir a buscar la gloria, en casa no lo vas a lograr’. Me fui del Atlético Español a Tigres y logré una carrera”, explicó.

“No digo que tenga que se igual en todos, pero a veces los jugadores tienen que irse a otro lugar para probar, para vivir solos, hacerse hombres. A este chico le hizo bien irse, pero cualidades siempre tuvo, espero que su carrera vaya en ascenso porque a México le hacen faltan buenos jugadores”, añadió este martes el técnico de Chivas.

También será un partido sumamente desigual, pues mientras León es líder de la clasificación y serio candidato a ser campeón, Chivas ya está fuera de la Liguilla por cuarto torneo consecutivo. Por esas diferencias, el entrenador Tomás Boy considera la posibilidad de plantear un partido precavido ante los Panzas Verdes, a pesar de ser local.

“Sí por supuesto, el tema es detener esta inercia negativa de errores que parecen infantiles y que le han sucedido al Guadalajara. Estos errores de rebotes en la segunda jugada a balón parado, parece que no entrena este equipo, da esa impresión de que no hay solidez, pero no es así. Yo tengo que construir algo muy rápido porque vine para cuatro partidos, tengo que hacer un mejor planteamiento en ese sentido. Vamos a jugar con el líder, que juega fenomenal, que todo le sale bien y está en estado de gracia, con 12 partidos ganados. Hay que respetar al adversario, por algo está en ese lugar y tomaremos el recaudo necesario para este encuentro”, señaló.

“Este juego con León tenemos que trabajarlo porque vamos con el líder, que le sale todo bien, le pega mal a la pelota y es gol. Nosotros le pagamos muy bien y va al poste. Es como un estado de gracia que este equipo no tiene. Muchas cosas están pasando en la organización, con la eliminación de algunos equipos chicos (divisiones inferiores) que han sido campeones, pero no me quiero meter ahí. Estamos trabajando y no puedo ir más allá, no tengo margen, hay que tapar este hoyo, como sea”, aseveró Tomás Boy.

Y pese a todo, confió en las posibilidades de ganar que tiene su equipo. “Si lo viera imposible, les diría ‘señores, gracias, ya me voy’. En México la Liga es muy pareja, simplemente este León ha aprovechado sus circunstancias, ha tenido un calendario ‘ad hoc’ para tener esta racha. Ganarle a este equipo para mí sería padrísimo. Es una oportunidad dorada de enseñar que este equipo puede jugar bien y ser competitivo. Lo veo como una oportunidad y no tengo duda que mi equipo pueda alcanzar la victoria, sólo hay que poner acento en cosas importantes”, finalizó el técnico de Chivas.

