Tomás Boy asegura que Chivas es víctima del VAR

Fue contratado para corregir el rumbo, pero en lugar de eso Chivas sigue hundido. El técnico Tomás Boy lleva dos partidos al frente del equipo y en ambos cargó con la derrota. Pero este martes, al analizar su breve paso por el Rebaño Sagrado, aseguró que su equipo ha sido víctima del VAR, en decisiones que le perjudicaron ante Morelia y Puebla.

“Debió anular el tercero (contra Puebla) porque es un flagrante fuera de lugar. Mier se adelanta, lo deja adelantado y por eso se levanta la mano. Por eso quedó el equipo mal parado, pero la jugada estaba bien hecha. Esa jugada fue importante porque con eso Puebla confirmaba su ventaja, pero el tercer gol es un flagrante fuera de lugar. Es insólito que ocurriera. Somos víctimas, pero no quiero hablar de eso porque parece pretexto”, explicó.

“Fuimos víctimas también en el primer partido, que anulan un golazo de Eduardo López. Después, cuando vuelve a tirar López, desvían la pelota con la mano y tampoco se marca. Hemos sido víctimas de esta herramienta fabulosa que es el VAR, que está en proceso de perfección, porque han habido muchos equipos víctimas y a otros les ha favorecido. Es una herramienta fabulosa en proceso de mejoría y no sólo en México, suceden cosas terribles también en Europa”, añadió Boy.

Al igual que Miguel Herrera, quien se quejó del VAR el fin de semana pasado, Tomás Boy criticó la forma en que se ha manejado dicha herramienta. “Repito, el VAR es una herramienta fabulosa que pretende ayudar al árbitro. Lo que pasa es que en el VAR trabajan personas y las personas nos equivocamos, es parte de la vida este asunto. Lo interesante aquí es saber de qué manera puede ser más perfectible el VAR porque no sólo en México estamos pasando por esto. Yo en dos partidos he sido víctima de un arbitraje mal, incluso el mejor árbitro de México se equivocó. No podría decir eso como pretexto de lo que le pasa a mi equipo, pero le está pasando también a otros equipos”, detalló.

“Otras jugadas han sido muy bien hechas por el VAR y solucionan problemas. Lo que creo es que debe haber mejor trabajo al elegir las jugadas que deben revisar y sobre todo el criterio. No sólo es en México, en Europa pasan cosas terribles, no sólo aquí. Somos las personas las que actuamos, la herramienta esta ahí, hay que saberla usar. Estamos en proceso de mejorar, que se use correctamente el VAR para que haya menos discusión”, señaló el técnico de Chivas.

Y finalmente, respaldó al “Piojo” Herrera, pues aseguró que las Águilas también han sido perjudicadas por el video arbitraje. “Yo no lamentaría que el entrenador se queje, es normal, porque busca algo para su equipo. Pienso que las personas encargadas del VAR y Arturo Brizio, que fue un gran árbitro, están trabajando, sólo que no es tan sencillo aplicarlo. Lo podemos ver también en la NFL, que tardó mucho en que fuera perfectible y ahora se aplica bien. Por ejemplo, la marcación en el tenis con el ojo de halcón también llevó un proceso de molestia, que no se aplicaba correctamente. Este asunto de que algunos entrenadores se quejen porque han sido perjudicados… yo vi la jugada el otro día y el América fue perjudicado. Yo he sido perjudicado, hay que aguantar vara hasta que se perfeccione este asunto”, concluyó.