'El toreo me ha ayudado a crecer como persona y tener valores': Antonio Ferrera

El experimentado torero español Antonio Ferrera tuvo una sobresaliente actuación durante la Temporada Grande 2018-19, tan es así, que se hizo acreedor al Premio Minotauro que entrega la Peña Taurina 432 a "Triunfador de la Temporada" y "Mejor Quite", reconocimientos que lo han hecho valorar su carrera y confesar que “el toreo me ha ayudado a crecer como persona y tener valores”.

“En la vida nada es fácil y menos cuando depende de los imprevisto que puede ser el toreo, nos jugamos la vida, nos enfrentamos a ella, y a muchas más cosas también. Gracias a dios el ámbito del toreo me ha ayudado a crecer como persona, a tener valores y a seguir construyendo un camino, un legado que me está permitiendo andarlo con la mayor dignidad posible”, afirmó Ferrera.

Pese a haber sido el gran ganador de los Premios Minotauro, Antonio es humilde y no se siente el mejor, al contrario, quiere seguir manteniendo su nivel para seguir en este camino

“No me siento ganador, ganador es el toreo. Mi carrera, como en todos los ámbitos del arte y de la vida, es paso a paso, ha ido macerándose con el tiempo y eso es lo bonito, que uno vaya creando y creándose con el tiempo. Me siento un afortunado y ojalá que dios quiera que pueda seguir andando camino”, aseveró.

Este viernes Antonio Ferrera, junto a Sebastián Castella y Arturo Saldívar, serán los protagonistas de la tercera corrida de toros y cuarto festejo de la Feria Taurina de San Marcos 2019 donde se lidiarán reses de San Miguel Mimiahuapan, hierro afincado en del municipio de Tlaxco del estado mexicano de Tlaxcala.

Ferrera dejó la faena más celebrada de San Marcos 2018 a pesar de no cortar apéndice alguno y es uno de los matadores más esperados este año.

La Monumental de Aguascalientes es la plaza que ha lanzado la carrera mexicana del español. Su debut el 22 de abril de 2018 en esta plaza no obtuvo trofeo pero gustó tanto en los tendidos que fue la tarde más comentada del ferial.

"El próximo año me gustaría ser el Triunfador del Temporada”: Ernesto Javier “Calita”

El torero mexicano Ernesto Javier “Calita” obtuvo su recompensa tras una buena campaña en La México y fue el ganador del Premio Minotauro “Revelación”. Ahora va por el de “Triunfador de la Temporada”.

“Este premio lo tomo como motivación, el próximo año me gustaría ganar el ‘Triunfador de la Temporada’. Es una motivación y saber que sí puedo”, confesó el joven matador.

“Calita” comienza a afianzarse en el mundo taurino luego de años de incertidumbre donde le daban pocas oportunidad. La pasada Temporada Grande fue un buen trampolín.

“Tengo sentimientos encontrados por todo lo que viví en estos años tan complicados en mi carrera donde toreaba tan poco. Tuve que picar mucha piedra y sobre todo tener mucha paciencia y disciplina para que el día que llegara una oportunidad como esta en la Plaza México no desaprovecharla y al final de cuentas creo que no lo hice y en este momento tengo en mis manos uno de los premios más cotizados del mundo taurino”, aseguró.

Ahora se comprometió con la afición a “redoblar esfuerzos” y no pensar que ya lo ha logrado todo.

“Muchas veces creemos que lo fácil es triunfar y no, es difícil. Es muy bonito todo cuando ganas y te cambia la vida pero sin duda hay que redoblar esfuerzos y dar aún mas. A veces creía que daba lo máximo y después de los triunfos de la México he visto que el nivel de exigencia en esta profesión es durísimo y me he dado cuenta que hay que dar aun más de lo que uno cree que es capaz de dar”.

Finalmente el “Calita” dijo que lo más importante que logró durante la Temporada, fue entrar en el gusto del público mexicano aficionado a los toros.

“Fue una campaña importante, con un impacto bonito con la afición, logré tener ese feeling y esa química con la afición de México que tiene esa personalidad, es una afición exigente y a la vez tan apasionada y entregada. Esa compenetración tan fuerte con esa afición me causó mucho placer”, culminó.















