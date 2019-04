Pereira a la afición de Chivas: “No nos hacemos tontos”

El momento que vive el Guadalajara es crítica. Con cinco derrotas consecutivas en el Clausura 2019, está fuera de la Liguilla por cuarto torneo consecutivo. Los aficionados están dolidos y el capitán del equipo, Jair Pereira, dio la cara este jueves. Envió un contundente mensaje a sus seguidores: “No nos estamos haciendo tontos”.

“A la afición simplemente es una vergüenza que nos da con ellos. Sabemos que la afición siempre quiere que Chivas esté en lo más alto. Pedirles disculpa por el actuar del equipo porque finalmente no quiero justificar con otras cosas, tenemos que ser claros: no hemos estado a la altura de los que club necesita y la afición quiere. Es pedirles una disculpa, que sepan que no nos estamos haciendo tontos, que si a ellos les duele, a nosotros más porque es nuestra profesión y de aquí comemos”, explicó Pereira.

“Es lamentable lo que nos ha pasado, no podemos justificar, debemos hacernos responsables. Además de disculparnos, agradecerles porque nos han sorprendido con su apoyo, hay mensajes de apoyo y también de gente dolida. Es gratitud con ellos porque a pesar del mal paso, mucha gente sigue alentando. No es nada grata esta situación y estamos conscientes, la verdad cada uno en el grupo tiene esa vergüenza”, agregó el defensor central.

“Nadie quiere salir, a veces ni siquiera a salir a comer con su familia porque estás expuesto a gente que es muy pasional y te puede juzgar. Lo único es que el equipo no puede dejar de trabajar, tiene dos partidos en puerta y tiene que cerrar bien. No puedes bajar los brazos, siempre hay que dar la cara, afrontar lo que viene y así con la cara en alto debemos afrontar lo que viene”, sentenció Jair Pereira.

Es tan malo el momento que vive Chivas, que los mayores referentes del vestidor han salido a criticar las actuaciones del equipo. Incluso, Jesús Molina aseguró que todos tendrían que irse del club al término de la campaña, porque han sido “una vergüenza” en el Clausura 2019.

“Uno siempre respeta los puntos de vista de cada quien, todos pueden opinar. Sin lugar a duda no pasamos un buen momento. Es un momento triste y amargo para nosotros, la afición y la institución, qué te puedo decir… me siento también con esa vergüenza de no haber podido de nuevo obtener una calificación. Teníamos muchas objetivos trazados este torneo, uno era calificar, teníamos muchas expectativas por cómo comenzamos y no supimos mantener ese ritmo”, señaló.

“Claro que debe existir vergüenza deportiva, a nadie le gusta estar así, hay que analizar todo. Lo que dice Molina es muy respetable y al final quien toma decisiones es la gente de arriba que sabrá lo que quiere para cada uno. Lo que nos queda es seguir trabajando, no te puedes quedar llorando en casa, lamentando lo que ha pasado. Debes evaluar las cosas, saber lo que dejaste de hacer y ver para adelante para aprender de todos esto, que no la estamos pasando bien”, finalizó Jair Pereira.