VIDEO: Entrenamiento en casa ¡Adiós a las excusas!

Hola a todos, ¿Cómo están?, espero que su semana laboral esté finalizando con la mejor de las energías.

MUERE EL PADRE DE EMILIANO SALA A DOS MESES DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJO

Por mi parte motivada en seguir compartiendo tips junto a todos ustedes, así que hoy les estaré enseñando ejercicios para poder realizar desde nuestro hogar.

Seamos sinceros, cuando llega el momento de entrenar, siempre tenemos un sin fin de excusas para no hacerlo, recuerda esto: Tu mente es una especialista en construir excusas, así que no llegar a nuestro objetivo, puede parecer mucho mas fácil de lo que nosotros creemos si es que no controlamos a nuestra mente.

Por lo tanto, antes de comenzar con una rutina de entrenamiento en casa, lo primero que debes hacer es plantearte objetivos y hacer lo imposible por llegar a cumplirlos, pues entrenar desde la casa es muy fácil, pero también requiere de fuerza de voluntad. La decisión de comenzar será 100% tuya, quizás deberás hacerlo solo (a), a lo mejor llegarás cansado (a) del trabajo, y así miles de cosas que te pueden ocurrir, por eso la pregunta es: ¿Estás listo (a)?…entonces ¡Vamos que se puede!

Llevar a cabo un entrenamiento en casa, no significa que la rutina puede ser suave, todo lo contrario, solo dependerá de ti el ingenio que tengas para poder realizar una rutina ¡POWER!, qué pesos puedes encontrar en tu casa que ayuden a entregarle cierto grado de dificultad al movimiento, etc.

Hoy compartiré contigo algunos ejercicios para que puedas realizar con tu sillón como principal implemento, esta rutina está enfocada netamente en un trabajo de tren inferior… (Ya vendrá la rutina para tus brazos) y lo más maravilloso de esto, es que, según tu rendimiento, podrás ir jugando con la rutina, ya sea aumentando la cantidad de repeticiones o series.

Es importante que antes de comenzar la rutina, te hayas hidratado lo suficiente y además hayas preparado tu cuerpo para comenzar con el entrenamiento, eso quiere decir que hiciste algo para aumentar tus pulsaciones y aumentar también la irrigación sanguínea de tus músculos, tomate por lo menos 10 minutos para esta primera parte del entrenamiento.

¿Cómo realizar la rutina?

Realiza 4 series de 15 repeticiones por ejercicio.

Ahora, si ves que el grado de dificultad es menor para tu caso puedes hacer lo siguiente: Aumenta el número de repeticiones o bien aumenta una serie más. Lo importante es que vayas familiarizándote con tu cuerpo y logres reconocer cuando efectivamente estás entregando tu 100%, que es lo importante de todo esto.

Así que ya lo sabes, excusas acá ¡No están permitidas!

Te dejo un abrazo gigante y ¡VAMOS QUE SE PUEDE!

Llegó la hora de entrenar.

Besos.

Maite Jiménez Ramírez

Profesora de Educación Física

Instructora Kundalini Yoga

Encargada sección Yoga, #FOXfit, Fox Sport Chile.

@maitejimenezr