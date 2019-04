Ménez debe entrenar con actitud para que lo tome en cuenta: 'Piojo'

Miguel Herrera, técnico del América, descartó que la poca actividad del francés Jérémy Ménez se deba a falta de actitud y negó que sea la primera baja del equipo para el siguiente certamen.

Guerra de declaraciones entre Miguel Herrera y Jérémy Ménez

“Cualquier futbolista que no juega está molesto, generé un equipo de 25 para competencia interna, la decisión para formarlos es mía, trato de equivocarme lo menos posible y ser justo; ¿qué me puedo equivocar? claro, soy ser humano, trato de no hacerlo y los que elijo son los que mejor andan”, dijo.

Previo al duelo ante @ClubSantos, Miguel Herrera habló sobre Jéremy Ménez. “No pasa por actitud, cualquier jugador que no juegue está molesto. La decisión de formar los 11 es mía, tengo que ser justos con todos y los que mejor anden son los que están, eso no lo voy a cambiar”. pic.twitter.com/nln0xNkXh7 — PressPort (@PressPortmx) April 26, 2019

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa indicó que cuando pueda saltar a la cancha con todo el roster, nadie quedará molesto por quedarse sin jugar.

“Cuando la FIFA me permita jugar con 25 los pondré, la historia ha sido de 11 y 18 en roster, somos los que tratamos de elegir, mi tarea es convencerlo que entrene con actitud para que lo tome en cuenta”, apuntó.

Tyreek Hill es suspendido por golpear a su hijo y llamar 'perra' a su prometida

Tras aclarar que Ménez irá a la tribuna, explicó que todas las semanas habla con los muchachos, “mis palabras no los van a convencer cada uno tiene su perspectiva y Ménez ha entrenado bien, pero trato de ser justo”.

Señaló que uno de sus problemas es que Ménez es extranjero, "tengo 10 y debo elegir nueve, debe aceptar lo que uno decide, y debe trabajar como lo ha hecho para decir ‘estoy listo si me necesitas’”.

El estratega de “las águilas” descartó que el futuro de Ménez para el próximo torneo está lejos de Coapa, pues hasta que no concluya su contrato no puede pensar en la planeación del equipo.

PUBLIMETRO TV