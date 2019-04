Carlos Vela rompe récord histórico de goles en la MLS

El mundialista mexicano Carlos Vela llegó a 11 goles en la actual temporada de la Major League Soccer de los Estados Unidos al hacer el único tanto de su equipo, Los Ángeles FC, en el empate que consiguieron de visita por 1-1 frente a los Sounders de Seattle. Con la anotación de esta tarde, Vela se convirtió en el goleador que ha superado la barrera de los 10 goles en menos partidos de la temporada (11 goles en 10 partidos) y dejó atrás la marca de Chris Wondolowski quien marcó 10 goles en 10 partidos.

Los goles del encuentro disputado en el CenturyLink Field fueron obra del norteamericano Jordan Morris al primer minuto de juego por parte de los Sounders y del mexicano Carlos Vela al cuatro para el equipo californiano.

Con este resultado Los Ángeles FC siguen mandando en la conferencia del Este de la MLS con 23 puntos; mientras que Seattle se pone en tercer puesto con 18 unidades.

Inmediatamente tras el pitazo inicial comenzaron las hostilidades en forma de gol, pues, el primer tanto para los Sounders, fue capitalizado debido a un error defensivo en la salida “ejército negro y dorado”, que apenas estaba acomodándose en la cancha y tuvo que ir a sacar el balón de las redes.

The 11th on the year for Cracklitos!!#SEAvLAFC 1-1 pic.twitter.com/0NN8NObVlV

— LAFC (@LAFC) April 28, 2019