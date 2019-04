Leeds United pierde ascenso a la Premier League por ‘fair play’ de Bielsa

El polémico empate entre el Leeds United y el Aston Villa (1-1), provocado por el 'fair play' de Marcelo Bielsa, en el último partido de la cuadragésima quinta jornada de la Championship (Segunda), significa que el Sheffield United acompañará al Norwich City en el ascenso directo a la Premier inglesa.

El conjunto que dirige el técnico argentino, tercer clasificado, se queda, a falta de una jornada, a cinco puntos del Sheffield United.

Bottas, nuevo líder de la F1 tras ganar GP de Azerbaiyán

Fueron unas tablas polémicas. Bielsa ordenó a su equipo que se dejara empatar después de que Mateusz Klich marcara un gol para el Leeds ante la reclamación de sus rivales, que prácticamente se pararon cuando se quedó tendido el local Janathan Kodjia y se quejaron de que el esférico debería haber sido enviado fuera del campo.

Tras una tumultuosa 'pelea' entre los jugadores de ambos equipos, Bielsa instó a sus pupilos a que permitieran avanzar al bloque que dirige John Terry. Aunque Pontus Jansson trató de detener a Albert Adomah, esté marcó sin oposición. Incluso el meta Kiko Casilla estaba fuera del marco.

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲

Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR

— Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019