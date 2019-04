Tomás Boy asegura que 'se acabó la malaria' en Chivas tras vencer a León

Tomás Boy, técnico de las Chivas de Guadalajara, elogió la inteligencia y la paciencia de su equipo para vencer al líder León y cortarle su racha de 12 triunfos seguidos en el Clausura del fútbol mexicano

"El resultado es fabuloso contra un adversario que es el mejor equipo de la liga, por eso vale el triunfo, pero lo que más me vale es el trabajo inteligente del plantel con un planteamiento menos agresivo y con la paciencia para trabajar contra este equipo", afirmó estratega en conferencia de prensa.

Chivas rompió la racha de 12 victorias consecutivas del León al derrotarlo en casa con un marcador de 2-1, con goles de Michael Pérez y Alan Pulido.

Boy celebró despedir el torneo en casa con un triunfo y cortar la mala racha de ocho partidos sin ganar, pero explicó que Chivas aún debe trabajar aspectos tácticos para mejorar en el próximo torneo.

"Esto es sólo un triunfo, se acaba la malaria como se dice por ahí, pero hace falta la consistencia de resultados para que este equipo se enfrente la siguiente temporada de buena manera, sigo creyendo que este equipo puede jugar mejor", señaló.

Añadió que el plantel cometió algunos errores que le valieron el empate, pero fue ganando confianza conforme transcurrió el encuentro lo que lo llevó a tener un mejor desempeño tanto en la defensa como en el ataque y sacar los tres puntos.

El Guadalajara subió al lugar 13 de la clasificación del Clausura con 18 puntos de 48 posibles, con cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

El técnico rechazó que este triunfo sea determinante para que continúe al frente del banquillo para el Apertura 2019, y bromeó al decir que ahora sí puede salir a centrar con tranquilidad.

"Me puso de nervios Pulido porque empieza con esos saltitos… no estoy pensando en eso ahorita (si se queda no), voy a disfrutar y creo que ya puedo salir a cenar”.

¡Así, al estilo de @alanpulido, nos vamos arriba en el marcador! 😎 ¡VEEENGAAA! 🙌 pic.twitter.com/Rq33SvDuH5 — CHIVAS (@Chivas) April 28, 2019

Chivas visitará al Tigres UANL, segundo de la tabla, el próximo sábado en la jornada de cierre de la fase regular del Clausura.

