Conmoción en Turquía por la trágica muerte de un futbolista del Alanyaspor

El futbolista internacional checo Josef Sural murió y otros seis jugadores del equipo turco Alanyaspor resultaron heridos el lunes después de que su camioneta se viera implicada en un accidente de tránsito cuando volvían de un juego de la primera división turca.

Sural, de 28 años, murió en el hospital, donde fue operado de urgencia, según confirmó por teléfono el presidente del Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, a la televisora NTV.

Los otros seis jugadores se encontraban estables. Cavusoglu dijo que Sural y los otros seis jugadores habían arrendado una camioneta privada de lujo para volver de un juego como visitantes contra el Kayserispor, en el centro de Turquía. El accidente ocurrió cerca de la entrada a la localidad de Alanya, en la costa mediterránea.

Seni Unutmayacağız

We Will Never Forget You#JosefSural pic.twitter.com/AozMPt5woG

— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019