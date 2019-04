Así lucían estas figuras del deporte cuando eran niños

View this post on Instagram

¡Feliz #DíaDelNiño! #FernandoTorres 🇪🇸 #AndrésIniesta 🇪🇸 #CristianoRonaldo 🇵🇹 #WayneRooney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #APUNT3S