Los Jets anuncian el ‘fichaje’ de Arya Stark

La serie de HBO, Game of Thrones, es uno de los temas más comentados por lo que los Jets de Nueva York no se quisieron quedar atrás y anunciaron el fichaje de Arya Stark.

Arya es una de las protagonistas del programa de televisión y es interpretada por la actriz Maisie Williams, quien llegó como agente libre.

We've signed undrafted free agent Arya Stark. Welcome to New York, Arya! 🛫#TakeFlight pic.twitter.com/CsCtmm8XNB — #TakeFlight (@nyjets) April 29, 2019

El anuncio de la contratación se dio después de que saliera al aire el tercer capítulo de la octava temporada, en el que Arya Stark jugó un rol fundamental al matar al Rey de la noche, durante la Batalla de Winterfell.

George R.R. Martin, autor de A song of ice and fire, libros en los que están basados la serie Game of Thrones, es seguidor de los Jets; sin embargo criticó la elección de los Giants de Nueva York durante el Draft de la NFL.

Al escritor no le gustó que Daniel Jones ni Dester Lawrence llegaran a los Giants. "¿Daniel Jones de Duke en el N° 6. Sí, necesitan un joven mariscal de campo para desarrollar como sucesor de Eli [Manning]. Pero, Dwayne Haskins estaba justo allí, ¿por qué no él? No sigo el fútbol americano colegial, pero en todo lo medible, Haskins es mucho mejor que Jones. Jones lanzó 52 pases de touchdown en tres años en Duke, Haskins lanzó 50 en un año en Ohio State”, publicó en su página web.

Tampoco le gustó que los Giants obtuvieron la posición global Nº 17 después de canjear a Odell Beckham Jr. a los Browns de Cleveland, para escogieran a un tackle defensivo procedente de Clemson.

Por otro lado alabó a los Jers por seleccionar a Quinnen Williams en la tercera posición global.

"El Gang Green tomó a Quinnen Williams, el monstruoso tackle defensivo de Alabama, con la tercera selección global”, señaló.