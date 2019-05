FOTO: La impactante lesión que sufrió Vanessa Huppenkothen

La conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen publicó en Twitter una imagen con una lesión en el tobillo lamentando que no pudiera correr el fin de semana, por lo que decidió hacer una convocatoria entre sus seguidores.

El fuerte golpe de la conductora mexicana le impedirá tener actividad física al menos una semana, aunque se desconoce en dónde sufrió tremendo esguince, pues cabe recordar que también juega futbol para Las Capitanas dentro de la Liga de Medios Femenil.

Huppenkothen, además de ser una reconocida conductora de la televisora estadounidense, también gusta de hacer ejercicio de manera constante, pues ha competido en triatlones, Ironman y en diferentes carreras tanto en la Ciudad de México como en varios estados de la república.

Para sus seguidores fue impactante la fotografía, aunque no faltaron los que la criticaron aludiendo que sus pies no correspondían a su belleza.

Por obvias razones no puedo correr los ESPN 21km este fin de semana …. así que al primero que me mande una foto viendo el Barcelona vs Liverpool (obvio por ESPN) en respuesta a este twitt, le regalo mi inscripción 😃 pic.twitter.com/ZyAgr2fbwj

— Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) May 1, 2019