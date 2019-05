Fisicoculturista sobrevive a las consecuencias del consumo excesivo de proteínas

El fisicoculturista británico, Sean Tierney, estuvo cerca de perder la vida luego de sufrir fuertes dolores abdominales que lo obligaron a ir de emergencia al hospital donde los médicos determinaron que tenía los intestinos 'torcidos' debido a su intensa dieta basada en el consumo excesivo de proteínas.

El atleta de 34 años, creyó que se trataría de una apendicitis, sin embargo, al llegar al hospital y luego de ser examinado, los médicos descubrieron que sus intestinos “estaban torcidos” por lo que tuvieron que someterlo a una riesgosa cirugía para corregir las anomalías.

"Tuve mucha mucha suerte. Me dijeron que no me permitirían hacer ningún trabajo pesado o ir al gimnasio hasta después de seis meses”, comentó Tierney para el portal británico Daily Mail tras su paso por el quirófano.

"Solía ​​ir al gimnasio solo por un par de veces a la semana y veía personas que eran más grandes y más fuertes que yo y quería lucir así. Le pedí al actual Mr. Universo que me entrenara, es el mejor culturista del Reino Unido, y me dio consejos y me habló sobre la preparación de las comidas”, relató el atleta, quien comenzó a competir en abril de 2017.









"El doctor dijo que las proteínas eran un problema porque necesitaba aumentar mis fibras. Tenía que ver con la cantidad de proteína que tenía y con el hecho de que realicé una dieta estricta por primera vez en mi vida y que mi cuerpo no estaba acostumbrado”, comentó el atleta originario de Bull, East Yorkshire, quien, pese a las indicaciones médicas afirmó que continuará compitiendo dentro de la disciplina.

