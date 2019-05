VIDEO: Jugador denuncia intento de soborno en la Copa Sudamericana

Gustavo Velázquez, defensor del equipo paraguayo Sol de América, denunció en redes sociales que su ex compañero, el guardameta, Tobías Vargas, le ofreció 5 mil dólares a cambio de cometer un penal ante Mineros de Venezuela en el partido de la Copa Sudamericana disputado la noche de este miércoles.

El escándalo inició luego de que en redes sociales comenzara a circular un video de una presunta llamada telefónica en la que Vargas hace la propuesta y más tarde, Velázquez asumió haber sido quien recibió la ofensiva oferta.

“Es una situación muy incomoda y se están diciendo muchas cosas que no van en redes sociales”, comentó el defensor para el programa Santa Revolución de Radio Ñandutí.

Tobías Vargas de vuelta involucrado en otro escándalo deportivo tras haber circulado el día de hoy un vídeo donde se puede ver un llamado de lo que sería su cuenta de whatsapp, a un jugador de @SoldeAmericapy para ofrecerle USD 5.000 para que fabrique un penal #650AM pic.twitter.com/cWsixW4OnR — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) May 2, 2019

Velázquez decidió narrar cómo se dieron las circunstancias con la intención de limpiar su nombre: "Estaba en la concentración. A Tobías lo conozco hace tiempo. Me escribe y me habla de un negocio para la Copa y pensé que era para llevarme a jugar afuera. Después me di cuenta cómo venía la mano. Él me llama y me dice que tiene un socio que quiere hablar contigo. "Mi socio tiene un dinero para vos si hacés un penal", dijo. "Mi socio quiere que hagas un penal y tenés 5 mil dólares a tu nombre". Entonces yo le dije qué cómo me podía ofrecer algo así si sabía la clase de persona que soy yo. Que soy buena persona y no voy a caer tan bajo. Por eso le dije que jamás en mi vida voy a hacer eso. Siempre voy a reaccionar así porque esto es algo que ensucia el fútbol”, explicó.

El defensor también se dijo ofendido tras las reacciones que recibió luego de que se reveló el video: "La gente está diciendo que fue inventado pero no sé cómo pueden decir eso. Pero quienes me conocen saben como soy y que soy incapaz de caer tan bajo de ensuciar así mi nombre. Le dije a mi señora que la dignidad no tiene precio", aseguró.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Velázquez se ve involucrado en un problema de este tipo: "En época de Intermedia en Capiatá me pasó los mismo. En ese momento lo comenté y hablamos con el presidente y el entrenador”, recordó durante la entrevista.

Por su parte, el guardameta, Tobías Vargas, tiene un historial manchado por este tipo de circunstancias. En 2017 fue separado del plantel Sportivo Luqueño por supuestamente haber apostado en contra de su propio equipo en un juego ante el Cerro Porteño. El presidente del equipo denuncio públicamente al jugador.

