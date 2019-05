Raúl Jiménez y Wolves celebran triunfo con fiesta mexicana

Con el mexicano Raúl Jiménez en los 90 minutos, Wolverhampton Wanderers venció 1-0 a Fulham en el Molineux Stadium, como parte de la jornada 37 de la Premier League.

En Italia aseguran que 'Chucky' llegará al Napoli por cinco años

Para el conjunto de Nuno Espírito Santo otra victoria significaría mucho para la próxima campaña y tuvieron un rival que, si bien quería despedirse dignamente de la Primera División, su pésima temporada demostraba todo lo contrario.

Los “Wolves” dominaron por grandes lapsos la primera mitad, tenían así una gran superioridad ante un débil adversario, que solamente tenía las horas contadas a hacia el descenso, pero la ansiedad por un gol no dejaba pensar con claridad las grandes oportunidades que se presentaban.

There's a certain 🇲🇽 feel about Molineux this afternoon. #WOLFUL

🐺🏟 pic.twitter.com/q7beXyc35b

— Wolves (@Wolves) May 4, 2019