'Ruso' Zamogilny se va de Puebla por no tener 'relación' con 'Chelís'

Damián Zamogilny no continuará como auxiliar de José Luis Sánchez Solá en el Puebla, así lo dio a conocer el ex futbolista mediante su cuenta de Twitter, y es que todo indica que la relación no fue la mejor.

VELOCISTA SE CLAVA JABALINA EN EL PECHO Y PERFORA UN PULMÓN

En declaraciones recogidas por ESPN, el ‘Ruso’ le dijo a un aficionado los motivos por los que se va de La Franja, pues considera que ‘Chelís’ requiere de otro tipo de persona como uno de sus auxiliares.

“Entre ‘Chelís’ y yo no existe la relación, ni hay la comunicación que debiera tener un entrenador y un auxiliar. Es una cuestión de personalidades y química. Respeto mucho a Chelís y estoy agradecido con él, pero no hacemos buen equipo juntos”, indicó.

Al respecto, el ‘Ruso’ envió un comunicado para despedirse del Puebla y desearles lo mejor.