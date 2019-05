Atlantis responde a Villano IV sobre apuesta máscara vs. máscara

Aunque Atlantis había descartado apostar su máscara nuevamente, Villano IV podría hacerlo cambiar de opinión, pues la máscara de la “Dinastía imperial” vale oro y le gustaría tenerla en su poder.

“Ese Villano IV trae una llaga que no se le puede curar hace muchos años, pero estoy para servirle, él sí está de mi altura, tiene muchos años con esa cicatriz que no le sana”, luego de que el propio Atlantis dejara sin máscara a Villano III en el año 2000.

Es por ello que Villano IV busca acorralar al “ídolo de los niños” y que acepte el duelo de máscaras, algo que, por la rivalidad de ambos luchadores, no necesita más pique, solo tiempo para que se alcance un acuerdo.

“Es una máscara que vale oro de la dinastía Mendoza, hay que hacer mucho tiempo, son cosas complicadas, en la lucha no siempre se dan las cosas como uno quiere, vamos a esperar, no hay necesidad de hacer pique, pues ya lo tenemos”, dijo Atlantis.

De lo que está seguro es que Atlantis Jr y el Hijo del Villano III están aún muy jóvenes para apostar sus máscaras, algo que podrían hacer, pero en algunos años.

“De los juniors les faltan muchos años, hay que cimentar el nombre y en unos cinco o 10 años, ahora sería muy prematuro, creo que necesitan más experiencia, para una lucha así hay que estar bien concentrado, sereno, es la lucha más importante de un luchador”.

Y el hijo del “ídolo de los niños” acepta los consejos de su padre, pero con la seguridad de que es mejor luchador que Hijo del Villano III, “hay ocasiones en que me demuestra que no tiene recursos y me quita la máscara, tengo las ganas de sobresalir y siempre seré mejor que él”.