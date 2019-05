VIDEO: Actriz de Game of Thrones enloquece a mascota de la NBA

Vaya euforia que causó una de las actrices que aparecen en la popular serie Game of Thrones y se trata de Emilia Clarke, mejor conocida por su papel de Daenerys Targaryen, quien se apareció en el duelo de playoffs de la NBA entre los Houston Rockets y Golden State Warriors.

Cuando salía a la duela la mascota de los Rockets, se dio cuenta que la interprete de la famosa reina se encontraba en la arena, y de inmediato la reconoció para brindarle una pleitesía que sonrojó a la famosa actriz.

El rostro de Clarke lo dijo todo, pues cuando escuchó su nombre en el sonido local no dejó de sonreír, dando su mano a la famosa mascota de los Rockets para que fuera besada.

Al final de poco sirvió que Clarke visitara la duela, pues el cuadro local perdió 118-113 con los Warriors y Golden State avanzó a la Final de la conferencia Oeste de la NBA.

🚨 THIS IS NOT A BLOOPER 🚨

The Mother of Dragons is at the #Rockets game with a coffee!@emiliaclarke | #RunAsOne pic.twitter.com/hqo2jeXMuo

— Houston Rockets (@HoustonRockets) May 11, 2019