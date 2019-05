Ernesto Valverde habla sobre su futuro en el Barça

Tras la eliminación del Barcelona en la Champions League, mucho se ha hablado de Ernesto Valverde, director técnico del conjunto catalán, y a quien ya lo ponen fuera del equipo, pues consideran que no ha tenido la capacidad suficiente para obtener la Orejona.

Ante el mar de comentarios negativos, Valverde se mostró fortalecido y apoyado por el club, así lo manifestó en conferencia de prensa previo al enfrentamiento que sostendrán ante el Getafe para el duelo correspondiente a la jornada 37 de la Liga de España, y último de la temporada que recibirá el Camp Nou.

"Tengo fuerzas para seguir adelante. Ya hablé con el presidente y me siento respaldado por él y por el club. Sé que hay muchos comentarios al respecto porque cuando hay un golpe así todo se tambalea", expresó el estratega español.

DOLOROSA DERROTA ANTE LIVERPOOL

Sobre lo sucedido ante los Reds, Valverde dijo que fue un golpe bastante duro para todo el equipo; sin embargo, se tiene que mirar para enfrente, y no estancarse en lo que no pudieron conseguir. "El año pasado cuando nos eliminó la Roma no éramos campeones de Liga y había que ganarle al Valencia. hora es diferente. Las piernas pesan más, pero hay que superar lo que hay por delante".

