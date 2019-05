Bottas largará desde la pole en el GP de España; Checo arrancará decimoquinto

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo, por delante de su compañero inglés Lewis Hamilton, en el Gran Premio de España, el quinto del campeonato, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona).

Bottas cubrió en su mejor vuelta los 4.655 metros del circuito de las afueras de la Ciudad Condal -estableciendo un nuevo récord de la pista- en un minuto, 15 segundos y 406 milésimas, 634 menos que Hamilton, al que aventaja en un punto (87 frente a 86) en la general del certamen, después de repartirse las victorias en las primeras cuatro carreras del año, en las que firmaron cuatro 'dobletes'.

Desde la segunda fila saldrán el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), tercero en la cronometrada principal -y en el Mundial, a 35 puntos de Bottas-; y el holandés Max Verstappen (Red Bull).

Looks like @ValtteriBottas had his porridge this morning 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/baEEJ28mjc

— Formula 1 (@F1) May 11, 2019