Máscara Año 2000 se jugará la cabellera ante Último Guerrero

Máscara Año 2000 repitió la dosis a Último Guerrero al conectarle golpe de faul para vencerlo en la Arena México, lo que no soportó el lagunero para lanzar un reto por las cabelleras que fue aceptado.

También te puede interesar

'Chicharito' presume su nuevo y extravagante cambio de look

En una lucha de revancha entre rudos, “Chucho” Reyes estuvo acompañado por sus sobrinos Sansón y Cuatrero, quienes vencieron en dos caídas seguidas a Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia, que nada pudieron hacer ante la rudeza de sus rivales.

Total dominio de los de la Nueva Generación Dinamita y de su tío se vivió en el primer episodio, en el que se combinaron para sacar la rendición a Gran Guerrero y Euforia y así tomar ventaja.

El inicio de la segunda era prácticamente igual, pero llegó la reacción de los Guerreros, quienes se desquitaron con una periquera al “Padre de más de 20”, mientras que los guerreros laguneros enmascarados volaron sobre sus jóvenes oponentes.

Arriba del ring se quedaron los hombres de la rivalidad y fue Máscara Año 2000 quien aprovechó una distracción del réferi para conectar golpe prohibido a Último Guerrero, ponerlo con la espalda contra la lona y quedarse con la victoria.

Al final, el último de su estirpe no se quedó con las ganas y lanzó el reto a una lucha de apuestas a su rival, quien le dijo que pusiera fecha y sede, por lo que se espera que en las próximas semanas alcancen el acuerdo para jugarse las cabelleras.

En el pleito estelar de la velada, Negro Casas, Mr. Niebla y Bárbaro Cavernario se llevaron una de las grandes ovaciones de la noche, pero no les alcanzó y fueron superados por Místico, Dragon Lee y Volador Jr.

Salvador Cabañas confirma su regreso al futbol mexicano

Los apestosos dominaron en la inicial para tomar ventaja, pero la “mística” a Cavernario y la “casita” de Dragon Lee al “4:40” permitió la igualada a los científicos, que se quedaron con el triunfo en la definitiva tras una backcracker del depredador del aire al “Rey del Guaguancó.

Dragón Lee reapareció en México prácticamente para volver a despedirse. Esta noche se lleva el triunfo junto a Volador y Místico, y viajará en las próximas horas a Japón rumbo al Torneo The Best of the Super Juniors. #ViernesEspectacularCMLL #njbosj pic.twitter.com/DqwCGtC19B

— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 11, 2019