Cristiano Ronaldo se burla de la estatura de Alessandro Florenzi

La Roma y Juventus se enfrentaron durante la jornada 36 de la Serie A, en el Estadio Olímpico de Roma. Los locales se impusieron 2-0 pero lo más destacado del encuentro fue la burla de Cristiano Ronaldo a Alessandro Florenzi.

Al minuto 58 el portugués y el italiano tuvieron una discusión. Cristiano le dijo a Alessandro que se callara y luego hizo un gesto sobre su estatura, mientras se reía.

"You are too short to talk." Damn Cristiano.

Pretty funny considering his entire career has been overshadowed by a short guy called Messi. 😂pic.twitter.com/brJF7U1DDt

— Football HQ (@FootbaII_HQ) May 12, 2019