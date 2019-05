VIDEO: Vallista se lanza a lo ‘Superman’ para ganar una carrera

El vallista estadounidense, Infinite Tucker, protagonizó un insólito y peculiar momento que quedará grabado en la memoria de los aficionados al Atletismo, debido a que se lanzó al estilo Superman para asegurar el Oro en el Campeonato Universitario de la Conferencia Sureste, perteneciente a la National Collegiate Athletic Asociación (NCCA).

Tucker logró detener el cronometro en 49.38 en los 400 metros vallas y para lograrlo se lanzó al estilo 'Superman' o como si se estuviera aventando hacía una piscina para evitar ser superado por su compañero de equipo Robert Grant, quien tuvo que conformarse con el segundo puesto.

Infinite Tucker for the @SEC 🥇!

Aggies go 1️⃣-2️⃣ in the 400 hurdles

📺 https://t.co/GKa0NNH8wG #SECTF #GigEm pic.twitter.com/GaVkuCF4KX

— Texas A&M Track and Field (@aggietrk) May 12, 2019