Caerá una cabellera histórica en 'El Juicio Final' del CMLL

Dos de las más grandes figuras de la Lucha Libre mexicana serán los protagonistas de 'El Juicio Final’, una de las magnas funciones anuales del Consejo Mundial de Lucha Libre en la que, además del orgullo, estarán en juego las cabelleras de Máscara Año 2000 y Último Guerrero, quienes ya formalizaron la pelea que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en las instalaciones de la mítica Arena México.

También te puede interesar

OFICIAL: Marioni deja de ser DT de Pumas; Míchel González toma el puesto

“Ya es oficial, ya aceptó y demostró que sí es macho, le voy a demostrar que yo no estoy de moda, como dijo, porque significa que tiene presión, lo vi inseguro, pero lo único que me da pendiente es que me vaya a traer a sus sobrinos, yo quiero echármelo solo. Aparte, me gusta esta clase de retos, de enfrentarme a leyendas de la talla de 'Chucho', es un excelente luchador para mí, voy a demostrarle cómo se debe ganar una cabellera”, sentenció el líder de los Guerreros Laguneros.

¡HAY TIRO! CABELLERA VS CABELLERA ÚLTIMO GUERRERO VS MÁSCARA AÑO 2000 31 DE MAYO

ARENA MÉXICO @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/jK5yOroNbb — César Becerra (@Cesar_Dizzy) May 16, 2019

Por su parte, el pionero de la Dinastía Dinamita manifestó que su experiencia será clave para evitar ser humillado: “Voy a defender mi cabellera, porque el que te pelen es algo humillante, tanto como que te quiten la máscara y no quiero que me pase. Enfrentarme a él es prácticamente volver a nacer, es el estandarte del CMLL. La experiencia en este tipo de luchas va a ser el único elemento a mi favor”, expresó Jesús Reyes.

Máscara Año 2000 confía en su experiencia para conservar su cabellera @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/9VVaEsvnFF — César Becerra (@Cesar_Dizzy) May 16, 2019

También puedes leer

'Que me chupen los huevos': niño aficionado de Rayados a Tigres

Además de este espectacular duelo de apuestas, en las luchas previas estará en juego el Campeonato de Parejas del CMLL debido a que los Guerreros Laguneros; Euforia y Gran Guerrero retaron a los actuales monarcas, Diamante Azul y El Valiente, por sus cetros. Otro de los atractivos del ‘El Juicio Final’ será el choque de amazonas; Amapola se jugará la cabellera ante la nipona Kaho Kobayashi.

Amapola también se jugará la cabellera ante la nipona Kaho Kobayashi | @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/2MwdYilCo6 — César Becerra (@Cesar_Dizzy) May 16, 2019

“Creo que estamos en igualdad de circunstancias, ella tiene juventud, yo tengo experiencia, las ganas de obtener un triunfo aquí en la catedral Arena México y ella como japonesa también trae un hambre de triunfo, pero yo pienso que hasta ahora no tengo ningún punto a favor porque en el ring va a ser una contra otra, ambas conocemos bien las escuelas”, manifestó la gladiadora azteca.

PUBLIMETRO TV