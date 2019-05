Fallece Ashley Massaro, ex luchadora de la WWE

La WWE dio a conocer este jueves que falleció la ex diva Ashley Massaro, a los 39 años.

De acuerdo con información de TMZ Sports, la policía respondió una llamada de auxilio a las 5:20 de la mañana desde la casa de Massaro en el condado de Suffolk, en Nueva York. La ex gladiador fue llevada a un hospital local donde falleció.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la muerte pero el caso ha sido clasificado como no criminal.

We are saddened to learn of the tragic death of former WWE Superstar Ashley Massaro. WWE offers its condolences to Ashley’s family and friends. https://t.co/PqHSRbOGso

— WWE (@WWE) May 17, 2019