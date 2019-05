Bayern Múnich consigue su séptimo título consecutivo en la Bundesliga

Franck Ribery y Arjen Robben anotaron en su último partido en la Bundesliga por Bayern Munich para ayudar al equipo a ganar el sábado su séptimo título consecutivo con una victoria de 5-1 sobre Eintracht Frankfurt.

'Si no hago lo que quiero en mi equipo, me marcho': Zidane

Ribery fue homenajeado por 10 años de servicio antes del partido y Robben por 12 y ambos retribuyeron tras ingresar en la segunda mitad como suplentes.

Ribery eludió a dos defensores de Frankfurt antes de elevar el balón por encima del arquero Kevin Trapp a los 72 minutos. Siete minutos más tarde, David Alaba sirvió un pase para que Robben rematse a quemarropa.

🎶"#FCBayern, Deutscher Meister,

ja so heißt er, mein Verein,

ja so war es und so ist es

und so wird es immer sein". 🎶

🔴⚪ #MEIS7ER #MiaSanMia 🏆 pic.twitter.com/oU6b26D68G

— #MEIS7ER (@FCBayernES) May 18, 2019