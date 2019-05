Cuerpo de Silver King ya está en México para ser velado

View this post on Instagram

Aguila real, gracias por enseñarme, motivarme, molestarme,guiarme,sonreír. no puedo con esto, no entiendo muchas cosas pero algo que tengo muy en mente es que para esto nacimos y en esto moriremos!! por que tanto como mi abuelo y ahorita tu me lo acabas de demostrar, hasta pronto silverio locote.. te amo Litooooooooooooooo Te veo pronto❤️ #nostrossomoslegadowagner #largavidaasilverking #malmalmal #ramses #blacktiger #bronco #silverking