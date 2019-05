Ochoa y el Standard aseguran su lugar en la Europa League

El Standard de Lieja donde milita el guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, culminó la temporada de la primera división de Bélgica con un deslucido empate sin goles ante el flamante campeón, el Genk. Sin embargo, este resultado fue suficiente para asegurar su lugar en la Europa League de la siguiente temporada, misma que podrían encarar sin el seleccionado nacional en su marco, debido a que podría salir del equipo en los próximos días.

Pese a que su futuro todavía está en el aire, Ochoa Magaña registró su mejor temporada desde su llegada al futbol del Viejo Continente. Durante su estancia en Les Rouches disputó 78 encuentros de 80 posibles. En la temporada que recién finalizó disputó en su totalidad los 40 encuentros que la comprenden para un total de 3 mil 600 minutos defendiendo los colores del equipo belga.

El arquero tapatío llegó al futbol europeo en 2011 para jugar en el Ajaccio de Francia, equipo con el que descendió pese a sus grandes intervenciones, en 2014 tuvo una estancia sombría en el Málaga de España debido a que no tuvo tantos minutos como se esperaba. En 2016 volvió a sufrir un nuevo descenso, ahora con el Granada de La Liga española. El mexicano llegó al Standard en julio de 2017, club en que consiguió ganar la Copa de la Jupiler League.

The season is over ✅

3rd place 🥉#RSCL #COYR 🔴⚪️ pic.twitter.com/nRpMP1FG59

— Standard de Liège (@Standard_RSCL) May 19, 2019