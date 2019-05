'El futbol mexicano es un gran desconocido con muchísimo nivel': Paco Jémez

Francisco Jémez, quien dirigió a Cruz Azul durante un año, tiene gratas experiencias del futbol mexicano, del cual comúnmente habla en España, reconociendo que a pesar de ser un gran extraño en el mundo, el balompié azteca tiene mucho nivel, el cual espera sea volteado a ver prontamente.

"Me llevé una sorpresa muy grata (sobre el nivel que hay en México), porque en general el mexicano es un jugador trabajador, profesional y de mucha calidad. El fútbol mexicano es el gran desconocido y el día que Europa mire para allá vendrán muchos jugadores aquí. Cuentan con una gran Liga y cuando empiecen a venderla como tal tendrá mucha expectación. El buen jugador está muy bien pagado y por eso es difícil que prueben otra experiencia", mencionó en entrevista con EFE.

Jémez considera que una de las principales razones por las que no hay muchos futbolistas mexicanos militando en Europa es por el valor que les dan en México, por lo que salir del país por algo 'menor' es complicado. "Antes las distancias eran una excusa, pero ahora no. El jugador mexicano es muy bueno y tiene un nivel espectacular, pero hay un problema. El jugador mexicano bueno es muy valorado en todos los aspectos y abandonar tu país para ir a otro y estar en peores condiciones no es fácil".

