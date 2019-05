Atlas negociará derechos de transmisión

Grupo Orlegi, nuevo dueño del Atlas, tendrá libertad para negociar los derechos de televisión con la empresa que más le convenga. TV Azteca le vendió al equipo tapatío, pero no le condicionó la entrega de las transmisiones. Así, aún se desconoce por qué señal pasarán los Zorros y en qué horario jugarán el próximo torneo del futbol mexicano.

“El club hoy es libre en sus derechos de transmisión en México y en el mundo. Estamos en proceso de negociación y a través de ello, llegar a la situación de definir los horarios. Es parte de la fortaleza de un club, analizando dónde estamos y qué planes puede haber”, explicó Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Grupo Orlegi.

Con TV Azteca sí hubo acuerdos, pero nada tuvieron que ver con los derechos de transmisión, sino que la televisora se convirtió de alguna manera en socia. “Ellos son ahora accionistas minoritarios de Orlegi Sports, que es dueño al 100 por ciento tanto de Atlas como de Santos”, señaló el directivo.

Por otra parte, Alejandro Irarragorri denunció una “mentira histórica” de Jorge Vergara. Durante años, el dueño de Chivas aseguró que Oswaldo Sánchez se fue del equipo por dinero. Sin embargo, el que fuera presidente de Santos Laguna reveló que por el arquero se pagó muy poco dinero.

“Yo te puedo decir que en Santos no hubo tal inversión y también te puedo decir que aquellas cosas que decía el dueño de Chivas que habíamos pagado carretonadas de dinero por Oswaldo Sánchez, tampoco fueron verdad nunca. Te platico la operación para que la tengas clarita porque la recuerdo muy bien: nosotros recibimos a Oswaldo Sánchez y a Juan Pablo Rodríguez a cambio de un millón de dólares y la ‘Mona’ Olvera, esa fue la operación. No hubo carretonadas de dinero, jamás lo hubo. Me queda claro que cuando alguien no puede explicar el éxito, tiene que poner una justificación. No todo es de dinero, te lo garantizo que no lo es”, finalizó.