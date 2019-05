OFICIAL: Rafael Márquez se despide del Atlas

La venta del Atlas traerá consigo muchos movimientos a nivel de la estructura y el primero ya se presentó. Este miércoles, Rafael Márquez anunció oficialmente su salida del club, en el que se desempeñaba como presidente deportivo. Así, se va un personaje histórico de la institución, sin haber cumplido la meta de hacer campeón al equipo tapatío.

A través de redes sociales, el cinco veces mundialista mexicano anunció de manera oficial su salida del equipo, que ahora es propiedad de Grupo Orlegi. Con el cambio de propietarios, la partida de Márquez era inminente, pues no encajaba con la manera de gestionar que tiene la empresa que es hoy dueña del Atlas.

“Querida fiel: ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”, señaló Márquez a través de su cuenta oficial de Twitter.

El año pasado, Rafael Márquez se retiró como futbolista durante la Copa del Mundo de Rusia 2018. Tras su despedida de las canchas, se integró al Atlas, pero ahora como presidente deportivo, con la consigna de lograr lo que no pudo como jugador: hacer campeón a los Zorros. Sin embargo, se va sin lograr ese objetivo.

