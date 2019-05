El cerebro de la luchadora Ashley Massaro podría ser donado a la ciencia

El cerebro de la ex luchadora de la WWE, Ashley Massaro, quien falleció la semana pasada, podría ser donado a la ciencia para que se investigue un padecimiento que presuntamente sufría, así lo reveló su abogado.

Massaro falleció el jueves pasado en su casa de Long Island en Nueva York a la edad de 39 años. De acuerdo con información de diversos medios, la ex figura de la lucha libre se suicidó luego de tres años de sufrir de una fuerte depresión.

Konstantine Kyros, abogado de la la ex luchadora, aseguró a The New York Post que Massaro dejó instrucciones para que su cerebro fuese donado para investigaciones sobre la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE, por sus siglas en inglés), una condición cerebral de generativa relacionada con traumatismos craneales.

La CTE sólo se puede diagnosticar después de la muerte, pero en vida puede ser la causante de pérdida de memoria, cambios de comportamiento que puede incluir la depresión. Dicha condición se ha presentado en atletas que practicaron deportes de contacto.

Cabe mencionar que Massaro, respaldada por otros 60 luchadores retirados, presentó una demanda contra la WWE en 2016, argumentando que había sufrido fuertes lesiones cerebrales originadas por su actividad en la Lucha Libre y que la organización no le proporcionó el tratamiento adecuado.

Pese a que un juez desestimó el caso, el abogado, Konstantine Kyros aseguró que esta pendiente una apelación programada para el próximo 8 de julio.

















