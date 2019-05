'La gente dice que he cambiado, y es cierto': Javier Hernández

View this post on Instagram

People say I’ve changed and I have. For the first time I share all of my life with you instead of just my profession on social media. I’ve embraced myself completely and I’m fulfilled. Thanks for being here in my process. La gente dice que he cambiado y es cierto. Por primera vez comparto toda mi vida en lugar de solo mi profesión en redes sociales. Me he aceptado completamente y estoy pleno en mi vida. Gracias por estar aquí en el proceso.