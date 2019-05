Federer triunfa en su regreso a Roland Garros

Hacía tres años que el público de París no había visto al tenista que más adula, el suizo Roger Federer, que este domingo regresó a Roland Garros y tuvo un reencuentro plácido, con una victoria sencilla ante el joven italiano Lorenzo Sonego.

Fallece Bart Starr, legendario ex quarterback de Green Bay

A la espera de que este lunes entren en juego los grandes favoritos, el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y el austríaco Dominic Thiem, el Grand Slam francés pudo disfrutar del juego del helvético.

No tuvo que esforzarse mucho Federer para ganar por 6-2, 6-2 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego, de 23 años, neófito en París, 73 del ránking.

.@rogerfederer is back ! See the best moments of his win over Lorenzo Sonego ! #RG19 w/ @emirates pic.twitter.com/vXdD9Maw4E

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019