Selección mexicana pierde a Miguel Layún para la Copa Oro

La Selección mexicana suma otra baja para la Copa Oro 2019. Miguel Layún ya no participará en los juegos amistosos ante Venezuela y Ecuador, así como en el torneo de la Concacaf.

“El jugador será sometido en los siguientes días a un procedimiento quirúrgico por una afección renal. Por tal motivo, Miguel Layún no podrá tener participación deportiva cuando menos durante un mes a partir de la fecha de la cirugía, por lo que causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México”, informó la dirección de selecciones nacionales a través de un comunicado.

Hasta el momento no se conoce si se llamará a otro jugador para cubrir la baja o no. La prelista de Gerardo Martino estaba integrada por 29 jugadores pero para la Copa Oro la debe recortar a 23.

La baja de Layún se suma a la de Javier Chicharito Hernández, quien no acudió por el futuro nacimiento de su hijo; Jesús Tecatito Corona no fue llamado; y Héctor Herrera y Carlos Vela pidieron no ser convocados. Además, está en suspenso Hirving Chucky Lozano, debido a que se esperará hasta el último momento si se recupera o no de una lesión en una rodilla.