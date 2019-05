VIDEO: La arriesgada maniobra de Leclerc en el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno terminó en la vuelta 16 para el joven monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por los daños que sufrió su monoplaza tras un toque con el alemán Nico Hulkenberg (Renault).

Hamilton se corona en el GP de Mónaco; Checo terminó decimotercero

Leclerc partió desde el decimoquinto puesto de la parrilla por el grave error de cálculo que cometió la escudería italiana el sábado, en la primera ronda de calificación.

Este domingo intentó remontar y llegó a rodar en el duodécimo lugar, pero un toque con Nico Hulkenberg frustró su carrera.

The margins are so fine around this place#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/N8T0iw9mJT

— Formula 1 (@F1) May 26, 2019