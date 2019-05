Terry vence a Lampard y consigue ascenso para Aston Villa

El príncipe Guillermo alzó el puño a manera de festejo desde un palco exclusivo en el Estadio Wembley cuando el club Aston Villa aseguró el lunes su regreso a la Liga Premier y un futuro ingreso de al menos 170 millones de libras.

El Villa venció 2-1 a Derby County en el partido de playoff de ascenso, el duelo de un solo partido más lucrativo del futbol a nivel mundial.

Observando desde el palco, el príncipe Guillermo –uno de los más famosos aficionados del Villa– vio al delantero holandés Anwar El Ghazi poner adelante al equipo a los 44 minutos con un remate de cabeza. John McGinn luego se colocó frente al guardameta del Derby, Kelle Roos, para meter el segundo gol a los 59.

A win that gets the royal seal of approval 👑#AVFCpic.twitter.com/3Ay4qJoE12 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2019

El suplente Jack Marriott respondió por el Derby a los 81 para causar un cierre dramático, pero el Villa resistió para sumarse a Norwich y Sheffield United como los clubes en ascender al máximo circuito provenientes de la segunda división.

"Ascender significa mucho, sabemos a dónde pertenece este club", declaró el capitán del Villa, Jack Grealish, quien vivió el descenso del equipo en 2016 pero se quedó en Villa Park pese al interés mostrado por equipos importantes de la Premier. “Me quedé aquí y ahora estamos de vuelta. He guiado al equipo de mi infancia a la Liga Premier”, añadió.

La prestigiosa firma contable Deloitte valuó el ascenso en 170 millones de libras (215 millones de dólares) en dinero obtenido como parte del premio y acuerdos de transmisión de partidos y comerciales por formar parte de la Liga Premier. El Villa podría tener un ingreso de hasta 300 millones de libras (380 millones de dólares) en caso de evitar el descenso luego de su primera temporada de regreso en la Premier.

To every single one of you who has backed us this season… THANK YOU. 🙏 #PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/AOc1UN9ebh — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2019

La derrota impidió que Frank Lampard, ex mediocampista del Chelsea y de la selección de Inglaterra, regresara a la primera división como técnico en su primer año con el Derby.

En vez de eso, fue su excompañero de juego John Terry, quien actualmente funge como entrenador asistente del Villa, quien no dejó de sonreír en la zona técnica en compañía del técnico del equipo, Dean Smith.

"We'll be able to sell out twice over every week" JT reacts to our #PlayOffFinal win.#AVFC pic.twitter.com/NoyVZyQeu0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2019

El Villa ganó 10 juegos consecutivos del 2 de marzo al 22 de abril para asegurar un boleto al partido de playoff, y luego derrotó a West Bromwich Albion en las semifinales.

A Smith le espera un verano ajetreado mientras trata de retener a varios de sus jugadores clave. Es probable que Grealish tenga un alta demanda de nuevo, mientras que tres jugadores que estaban con Villa en calidad de préstamos _Tammy Abraham (Chelsea), Axel Tuanzebe (Manchester United) y Tyrone Mings (Bournemouth)_ regresen a sus respectivos clubes.

El Villa, campeón europeo de 1982, fue uno de los pilares de la Liga Premier antes de descender, y había estado en la primera división desde 1987. "Este club deber estar en la Premier", afirmó El Ghazi. “Y merece estar ahí”.

