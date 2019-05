¡Pollo Briseño ya llegó a Guadalajara!

La medianoche de este lunes, pisó nuevamente su tierra. Antonio “Pollo Briseño está de regreso en Guadalajara para tomar vacaciones con su familia. Llega cargado de varias maletas. Le acompañan su esposa y su hija. El tema es inevitable: su nombre suena para reforzar a Chivas. Aunque por ahora no puede hablar del tema, reconoció que el interés del Rebaño Sagrado le resulta “bonito”.

“De ese tema no puedo comentar mucho, evidentemente han sonados muchas cosas, pero cuando sea oficial ya será, pero por el momento no puedo decir nada. Es evidente que estar en un equipo nuevo donde sea es padre, pero hay que esperar”, explicó el defensor central, que recientemente descendió con el Feirense a la Segunda División de Portugal.

Buscó eludir el tema, pero reconoció la ilusión que le despierta el que su nombre suene. “Es bonito, cualquier club que se fije en ti es bonito, es que estás haciendo bien tu trabajo, pero como les comento, espero que pronto se pueda saber algo para comentar más del tema. No puedo comentar nada del tema ese la verdad, una disculpa”, señaló.

Lo vivido en Europa le llena de satisfacción. “El proceso… un proceso difícil. Evidentemente salir de tu zona de confort es muy bonito, es muy padre, aprendes mucho, caes demasiado, pero en ese sentido estoy contento de haber aprendido muchas cosas. He cambiado muchísimo, he aprendido, he jugado muchos partidos internacionales, partidos importantes, en estadios muy difíciles, pero la verdad bien”, sentenció el zaguero.

Lo hecho hasta hoy en el Viejo Continente no le alcanzó para ser tomado en cuenta con el Tricolor, pero una cosa tiene clara: estará en la próxima Copa del Mundo. “No sé, la verdad en ese sentido no puedo comentar nada porque yo doy todo, trato de siempre dar lo mejor. Quizá me faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por mejorar y bueno, sé que un día voy a llegar a Selección y voy a ir Qatar, eso estoy seguro”, finalizó Antonio Briseño.

