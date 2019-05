Las claves del fracaso del Tri Sub 20

La Selección mexicana consumó su peor fracaso en la Copa del Mundo Sub 20, luego de quedar eliminados en la fase de grupos al perder los tres partidos ante Italia, Japón y Ecuador, resultados con los que no pudieron alcanzar los octavos de final.

Ante el resultado obtenido, las dudas surgen, pues las expectativas eran altas para el combinado azteca, dado a que tuvieron entre sus filas a dos jóvenes considerados el futuro del balompié nacional: Diego Lainez y José Juan Macías, que poco pudieron lucir.

Por ello, aquí te dejamos las claves que llevaron al fracaso a la Selección mexicana en la justa mundialista:

FALTA DE EXPERIENCIA DEL DT

Diego Ramírez, director técnico de la Selección mexicana Sub 20, no cuenta con una amplia experiencia, ya que como estratega sólo ha dirigido a los Dorados de Sinaloa, club en donde no tuvo los resultados esperados.

Aunque el hijo de Jesús Ramírez, tuvo un camino largo por el futbol mexicano, tomado de la mano de Miguel Herrera, quien le dio la oportunidad de ser su auxiliar técnico en América y Xolos.

FALTA DE APOYO DE LOS CLUBES

El repartir culpas ante dicha situación no es lo ideal; sin embargo, sí hay espacio para decir el escaso apoyo que se tuvo por parte de algunos clubes de la Liga MX, al no querer prestar a sus jugadores para la justa mundialista.

Tal es el caso de los Rayados de Monterrey, equipo que se negó a prestar a Carlos Rodríguez y a Jonathan González, dos de los mejores jugadores de la generación. En el caso de Carlos Vargas de América, se ha mencionado que no fue 'culpa' de la institución, sino que por dirección técnica no fue requerido.

FALTA DE PREPARACIÓN

Diego Lainez y José Juan Macías fueron los dos futbolistas que de inicio, se robaron los reflectores; sinn embargo, no cumplieron con las expectativas, y aunque no hay excusa ante ello, ambos tuvieron pocos días de preparación con el resto del plantel, debido a los compromisos que sostuvieron con sus respectivos clubes.

En el caso de Lainez, llegó a Polonia tres días antes del inicio de la justa; José Juan Macías se concentró con el Tri un par de días previo a su debut en el Mundial.

LAS LESIONES

Las lesiones es una problemática que constantemente se tiene, y en el Mundial Sub 20 no fue la excepción. Misael Domínguez, uno de los mejores jugadores que asistió no pudo disputar el duelo ante Italia y Japón completo, sino únicamente el primer tiempo, para el choque ante Ecuador quedó totalmente descartado, aunado al caso de Roberto Meraz.

POCA OPORTUNIDAD EN LIGA MX

La Liga MX está repleta de jugadores extranjeros, razón por la que la oportunidad para los jóvenes mexicanos disminuye, pues no tienen un desarrollo profesional ante la falta de minutos. Y aunque pareciere no importar, es un factor que tarde o temprano perjudica, una muestra de ello, su actuación del Tri en Polonia 2019.

