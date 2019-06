María Fassi finaliza en el Top 20 en su primer torneo como golfista profesional

La mexicana María Fassi concluyó en el puesto 12, en su primera aparición en el US Open de Golf y en su debut como jugadora profesional, en tanto, su compatriota Gaby López quedó 30, mientras que la surcoreana Jeongeun Lee6 estalló en llanto al momento del triunfo.

"Les cuento un poco de mi experiencia en mi inicio como profesional y el haber empezado en el US Open me llena de orgullo, es una felicidad impresionante por haberlo hecho de la manera como lo hice. Feliz por haber sido parte de tres mexicanas en el campo", declaró Fassi.

Sabe que esto es el inicio de una gran carrera y "quiero contar que es una semana soñada para mí por haber podido estar entre el top 15. La verdad que es increíble hacer mi debut como profesional. Espero que vengan semanas muy buenas".

.@MariaFassi0 with some 💭 heading into Sunday at the #USWomensOpen after a great moving day! pic.twitter.com/abcZx9BSIm

— USGA (@USGA) June 1, 2019