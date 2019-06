Federer y Nadal avanzan a los cuartos de final de Roland Garros

El suizo Roger Federer sin problemas avanzó a cuartos de final del torneo de Roland Garros al vencer por parciales de 2-6, 3-6 y 3-6 al argentino Leonardo Mayer en la ronda de “octavos”.

VIDEO: Andy Ruiz consigue histórico campeonato de peso completo

El actual número tres del mundo demostró por qué viene por otro Grand Slam, no dejó que su rival sudamericano diera batalla ante un gran público, terminó por ganar los tres sets y finalizar el duelo con una hora y 42 minutos.

Esta es la doceava vez que avanza a cuartos en el Abierto de Francia, a sus 37 años de edad, el oriundo de Basilea se convirtió en el tercer tenista longevo en llegar a esta instancia.

One set from the last 🎱. @rogerfederer moves into a 6-2, 6-3 lead against Leonardo Mayer. 👊 #RG19 pic.twitter.com/4PUF99AFRy

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 2, 2019