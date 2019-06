Chicharito Hernández 'justifica' su ausencia en la Copa Oro

La Selección mexicana ha tenido que afrontar grandes ausencias de cara a la Copa Oro 2019, luego de que por motivos personales o lesiones, los jugadores han decidido no asistir a la competencia de la Concacaf, tal es el caso de Javier Hernández, quien explicó en redes sociales la razón por la que no asistirá a dicho compromiso.

Te puede interesar: Policía lanza advertencia a Neymar, acusado de violación

Todo comenzó por un tuit que puso Zague, en donde no mencionó a nadie específicamente: "Más allá de que pueden existir mil excusas,el jugador tiene la última palabra.Y él es quien decide si quiere estar o no en la selección. Es cuestión de sentir orgullo deportivo de representar a tu país,sea cual sea la exigencia:competencia oficial o hasta un mero partido amistoso".

Ante el mensaje publicado por el histórico goleador del América, el atacante mexicano respondió en su propia cuenta de Twitter. "¿Y que sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la copa oro?".

¿Y que sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la copa oro? https://t.co/wRhpaarIs5 — Chicharito Hernandez (@CH14_) June 4, 2019

Tras el mensaje publicado por Hernández Balcázar, distintos usuarios ofrecieron su punto de vista, a los cuales respondió el futbolista.

Pues por donde lo veas cuando es acuerdo mutuo es que el entrenador y yo llegamos a la conclusión que lo mejor para la selección, para el y para mi era que no estuviera presente en la copa oro. Abrazo — Chicharito Hernandez (@CH14_) June 4, 2019

TE RECOMENDAMOS