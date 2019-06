Alexa Moreno no se agobia si no va a Juegos Panamericanos

La participación de Alexa Moreno en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no es segura, pero eso no preocupa a la gimnasta mexicana ya que su objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alexa sufrió el sábado un golpe en la cabeza durante el Campeonato Nacional de Querétaro y perdió el conocimiento por algunos minutos, mientras que el domingo tuvo dolores de cabeza y vómito por lo que el médico le recomendó que no participara en el último día de la competencia.

“La verdad no lo sé. Si puedo, qué bueno, si no pues ya darle la vuelta a la página y lo que sigue. Ahí no se acaba el ciclo. A final de cuentas nosotros estamos buscando la clasificación a Juegos Olímpicos y este año en realidad esa es la prioridad”, declaró Moreno en entrevista a Milenio.

De igual forma señaló que también sufre una lesión además del golpe en la cabeza. “Traigo una lesión en el talón y el golpe en la cabeza tampoco estuvo tan suavecito. Entonces decidí no arriesgarme por permanecer con integridad física”, dijo.

Por último, aceptó que el All Around se le ha complicado pero tiene tiempo para corregir los problemas. “Tengo un par de meses que volví a empezar a hacerlos y pues no estoy consistente ni en mi mejor forma ni nada, sí me ha costado pero tengo el verano para arreglar eso”, agregó.